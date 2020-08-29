Суперкубок УЕФА может не состояться из-за ограничения въезда в Венгрию

Матч за Суперкубок Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) который запланирован в Будапеште на 24 сентября, может не состояться из-за ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса в Венгрии. Об этом сообщает британская газета The Times.

Ранее венгерское информационное агентство МТИ сообщило, что правительство Венгрии с 1 сентября ограничит въезд в страну для иностранцев для борьбы с коронавирусом. В матче за Суперкубок УЕФА должны сыграть немецкая «Бавария» и испанская «Севилья», УЕФА планировал провести эту встречу со зрителями.

По информации источника, введенные венгерским правительством ограничения ставят под вопрос возможность проведения матча в Будапеште.

По данным МТИ, иностранным гражданам будет запрещен въезд на территорию Венгрии без обоснованной причины. Исключения будут действовать для отдельных групп иностранцев. Граждане Венгрии после возвращения должны будут самоизолироваться на 14 дней или до тех пор, пока они не предоставят два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию.