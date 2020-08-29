Жители Цхинвали вышли накануне на стихийный митинг

В этой связи власти Южной Осетии максимально усилили меры безопасности в столице, передает агентство ТАСС. Поводом для недовольства стала новость о смерти местного жителя, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Жители потребовали отставки правительства. Вечером премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев объявил о решении уйти со своего поста. Его заявление показал республиканский телеканал «Ир».

Отставку Пухаева пока не принял президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Сам он на совещании с силовиками временно отстранил от работы главы МВД республики Наниева. Также Бибилов распорядился отправить собранные материалы в Россию для экспертизы.

Анатолий Бибилов накануне также выходил к собравшимся в Цхинвали, и пообещал им провести объективное расследование смерти задержанного.