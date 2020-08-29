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09:01, 29 августа 2020

Оппозиционный женский марш пройдет сегодня в Минске

Его участницы выступят против насилия со стороны силовиков.

У минских активисток сразу несколько требований: во-первых, расследовать факты избиений и издевательств над демонстрантами. Во-вторых, отпустить арестованных по политическим мотивам граждан. И, наконец, третье — провести в Белоруссии новые выборы. Марш женщин пройдет в самом центре Минска по главной улице — проспекту Независимости. Однако это лишь одна из тех десятков акций, которые планируются в других районах и пригородах Минска. После того как власти стали разгонять массовые собрания протестующих, оппозиция решила сменить тактику и вместо многочисленных митингов в одном месте начала проводить стихийные пикеты в самых разных местах. Исключение — общее многотысячное шествие, которое проходит один раз в неделю каждое воскресенье.

Общенациональная акция оппозиция стартует завтра во всех крупных городах Белоруссии в 14 часов.



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