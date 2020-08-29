Премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев подал в отставку из-за протестов. Накануне в Цхинвали начался стихийный митинг. Люди вышли после сообщений о гибели задержанного по подозрению в покушении на министра внутренних дел республики. У здания правительства собрались около полутысячи человек. К митингующим вышел президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и пообещал расследовать обстоятельства смерти подозреваемого.