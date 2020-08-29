Поставить машину на учет можно теперь и в многофункциональных центрах по оказанию услуг. Правда, у нововведения пока что есть существенные ограничения.

Регистрация машины, мотоцикла и других транспортных средств при покупке, смене собственника и других случаях остается прерогативой Госавтоинспекции. Но сотрудники ведомства для удобства водителей будут работать на территории центров «Мои документы».

Сотрудники МФЦ принимают документы, а инспекторы должны осмотреть машину на специальной стоянке. В Москве таких центров государственных услуг всего три – это флагманские центры Центрального, Южного и Юго-Западного округов. Запись доступна пользователям официального портала мэра и столичного правительства mos.ru. При записи необходимо указать номер ПТС.

При регистрации заявления через портал Госуслуги пользователи получат скидку.