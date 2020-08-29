Выступление против ограничительных мер из-за коронавируса ожидается сегодня на Кипре. Ранее власти страны разрешили въезд на остров некоторым категориям россиян.

«Мирный национальный протест против карантинных мер, за свободу и демократию» обещает стать самым массовым выражением протеста на Кипре за текущий год, пишет русскоязычный портал «Кипр онлайн». На повестке острые темы: вторая волна карантина, обязательная вакцинация, 5G, нелегальная иммиграция. Митинг пройдет у стен президентского дворца в Никосии в преддверии начала учебного года, который находится на грани срыва. Один из его организаторов рассказал изданию, что цель акции – обратить внимание на то, что период пандемии система попирает все основные права человека, такие как неприкосновенность личности, свобода передвижения, достоинство личности и само право на жизнь. Организаторы считают, что опасность коронавируса сильно преувеличена. Из-за пандемии границы Кипра были закрыты, но ограничения постепенно снимаются. Накануне руководство страны разрешили въезд россиянам, постоянно проживающим на острове, тем, у кого есть вид на жительство или специальное разрешение на въезд от властей, а также дипломатам.

На Кипре зарегистрировано почти полторы тысяч случаев заболевания коронавирусом. Скончались 20 человек.