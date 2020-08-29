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08:06, 29 августа 2020

Германское правительство призывает российские власти приложить больше усилий для расследования отравление Навального

Глава немецкого МИДа Хайко Маас заметил, что само расследование не должно стать лишь прикрытием. Берлин ожидает, что будут установлены обстоятельства преступления, а виновные привлечены к ответственности.

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что необходимо оставаться в диалоге с Россией, политика в отношении Москвы не должна измениться из-за ситуации с Навальным

Меркель также считает неправильным увязывать «Северный поток 2» с Навальным. Политик сейчас находится в берлинской клинике Charite, куда был доставлен неделю назад. В Москве в свою очередь говорили, что у них нет доказательств отравления Навального. Лишь в четверг МВД начало проверку обстоятельств случившегося.



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