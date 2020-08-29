Германское правительство призывает российские власти приложить больше усилий для расследования отравление Навального

Германское правительство призывает российские власти приложить больше усилий для расследования отравление Алексея Навального. Глава немецкого МИДа Хайко Маас заметил, что само расследование не должно стать лишь прикрытием. Берлин ожидает, что будут установлены обстоятельства преступления, а виновные привлечены к ответственности.