В Японии сегодня отменят запрет на перепродажу масок и антисептиков

Такую меру ввели весной из-за дефицита, вызванного коронавирусом.

Запасы масок и дезинфицирующих средств в Японии значительно выросли, месяц назад об этом объявил министр здравоохранения Кацунобу Като. За скупку и перепродажу медицинских масок и антисептиков с целью получения прибыли власти Японии в марте начали наказывать тюремным заключением на срок до года, штрафом на сумму до миллиона иен, в некоторых случаях сразу давали тюрьму и штраф. Меры ввели на основании закона от 1973 года принятого для предотвращения нехватки товаров массового спроса. В Японии их тогда стали панически скупать на фоне так называемого нефтяного шока, вызвавшего резкий рост цен на бензин и другую продукцию. С началом распространения коронавируса весной маски и антисептики стали регулярно предлагать покупателям по ценам в десятки раз выше розничных. При этом из обычной продажи маски практически исчезли.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии приближается к 70-ти тысячам человек. От новой инфекции умерли больше тысячи двухсот жителей страны. В Японии в последние недели растет число новых случаев заражения, в основном это происходит в Токио.