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07:03, 29 августа 2020

Сегодня активисты в Петербурге опять будут кормить голубей

В такой форме организаторы предлагают напомнить о политических проблемах России и соседней Белоруссии.

Участники встречи у стен Гостиного двора сегодня будут вспоминать не только политические, но и экологические темы. В два часа на Невский вместе с членами Либертарианской партии, представителями движения «АгитРоссия» и активистами «Открытки» выйдут участники «Зеленой коалиции Петербурга». Они напомнят горожанам о незаконной свалке на берегу Финского залива, которую никак не могут ликвидировать, о строительстве Угольного порта в Приморске и застройке Муринского парка. Однако организаторы сохранят и политическую повестку. Среди главных вопросов, которые разместили в соцсетях, отравление Алексея Навального, события в Белоруссии и протесты в Хабаровске. На предыдущие акции приходили до нескольких сотен горожан.

Первое кормление голубей активисты провели в центре Петербурга первого августа.



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