Автомобиль замминистра обороны Юнус-бека Евкурова попал в аварию в Москве, передает агентство ТАСС. По некоторым данным, в результате ДТП пострадал ребенок.

Аварию на Первой Дубровской улице, судя по кадрам с камер наблюдения, которые обнародовало издание Baza. Иномарка двигалась на красный сигнал светофора через перекресток, машины в крайних рядах притормозили, а водитель из правой полосы проехал на зеленый свет, столкнулся по касательной с машиной, которая везла высокопоставленного чиновника, и съехала на тротуар, где сбил женщину с ребенком в коляске.

Рен ТВ уточняет, что Евкуров был на пассажирском сидении. Ребенку потребовалась госпитализация. По данным РБК, замминистра дождался приезда врачей. Как отмечает Baza, водитель Евкурова после ДТП скрутил номера с машины.

Правоохранительные органы, Минобороны и сам Евкуров не комментировали происшествие.

