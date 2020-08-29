Число жертв урагана «Лаура» на территории США выросло до 14

Непогода обрушилась на штаты Луизиана и Техас. Несколько человек погибли при падении деревьев, один утонул. Восемь умерли из-за отравления угарным газом, так как неправильно использовали электрические генераторы, когда укрывались от урагана. На Гаити из-за урагана погибли более 30 человек. В Техасе, Луизиане и Арканзасе около 600 тысяч домов остаются без электроснабжения.