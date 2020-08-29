Первый случай повторного заражения коронавирусом зафиксирован в США

Об этом в своем твиттере написала специалист по иммунобиологии и молекулярной биологии Акико Ивасаки из Йельского университета. По ее словам, во время первого инфицирования в апреле пациент выздоровел после месяца самоизоляции.

В мае его самочувствие ухудшилось, тест показал положительный результат на коронавирус во второй раз. Тогда заболевшему понадобилась госпитализация. Как пишет газета The New York Times, это всего лишь четвертый такой случай в мире. Ранее один был выявлен в Гонконге и два — в Европе.