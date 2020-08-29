В Хабаровске началась очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала

Ее участники требуют освобождения бывшего главы региона и выражают свое недоверие власти. По данным местного интернет-издания DVHab, в центре города у краевой администрации собралось несколько сот человек. В мэрии насчитали не менее 1200 участников. Часть людей уже начала шествие по одной из центральных улиц города.