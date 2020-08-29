Исполнитель роли Черной Пантеры из киновселенной комиксов «Марвел» Чедвик Боузман скончался на 44 году жизни

Об этом агентству АР сказал представитель актера. 4 года Боузман боролся с онкологическим заболеванием. Он исполнил роль супергероя в четырех картинах по мотивам комиксов компании «Марвел». Продолжение фильма «Черная пантера», где, как ожидалось, Боузман исполнит роль принца Т’Чаллы, планировалось выпустить в 2022 году.