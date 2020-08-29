Шестой тур российского чемпионата по футболу откроется сегодня двумя матчами

Московский «Спартак» примет на своем поле тульский «Арсенал», а подмосковные «Химки» сыграют домашний матч с волгоградским «Ротором». В случае победы красно-белые минимум на сутки смогут возглавить турнирную таблицу. Сейчас здесь на первом месте идет действующий чемпион – питерский «Зенит».