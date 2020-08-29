Внеочередные выборы в Рижскую думу пройдут сегодня в столице Латвии

Голосование организовано в условиях пандемии коронавируса. Для снижения риска Центризбирком призвал избирателей использовать маски, соблюдать дистанцию в два метра, при входе на участок дезинфицировать руки, а для голосования использовать свои письменные принадлежности. Опросы показывают, что поддержкой избирателей пользуется партия «Согласие», коалиция «Для развития / За!», а также организация «Прогрессивные». Мэром Риги последние несколько лет являлся бывший лидер «Согласия» Нил Ушаков. Власти Латвии весной прошлого года отстранили его от занимаемой должности из-за нарушений. После этого политик был избран депутатом Европарламента.