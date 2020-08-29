Прихожане Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви провели акции протеста

Они вышли на демонстрации в пятницу вечером в столице республики Подгорице и других крупных городах. Это произошло в преддверии парламентских выборов. Они пройдут завтра. В прошлом году власти страны приняли закон «О свободе вероисповедания». По словам руководства страны, этот документ устраняет монополию Сербской православной церкви. Власти планируют добиться автокефалии для черногорской церкви и изъять церковную собственность у СПЦ.