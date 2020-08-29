Власти Узбекистана собираются сделать еженедельными вывозные рейсы из России

Пассажирские поезда должны будут забирать граждан республики из Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска и Самары, говорят в узбекском МИДе. В минувший вторник из Самарской области на родину спецпоездом отправились более 900 человек, еще 500 оставались в палаточном лагере, передает агентство «Интерфакс». За последние дни туда вновь прибыли граждане Узбекистана. Однако дата отправки следующего спецпоезда пока не известна.