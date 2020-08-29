Власти Белоруссии ограничили доступ еще к двум новостным сайтам

Трудности возникли у изданий «Белорусские новости» и «Наша Ніва». Доступ к ним ограничен на основании решения Министерства информации Белоруссии, пишет интернет-издание Tut.by со ссылкой на одного из провайдеров. Неделю назад стало известно о блокировке более 70 сайтов. В ответ на это белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) потребовала от властей республики остановить давление на прессу, обеспечить бесперебойный выпуск печатных изданий и разблокировать доступ к заблокированным сайтам.