В Москве за минувшие сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом

Всего в столице умерли 4798 человек, у кого была подтверждена инфекция, сказали в оперативном штабе. В России с начала пандемии зарегистрировано чуть более девятисот восьмидесяти тысяч случаев заражения, умерли почти 17 тысяч пациентов.