Акция «Ночь кино» в пятый раз пройдет сегодня в России

Из-за ограничений, которые были введены для борьбы с коронавирусом, в ней примут участие лишь 69 регионов. Показы фильмов пройдут с соблюдением требований, которые ввел Роспотребнадзор, говорят организаторы. В Москве запланировано свыше 350 показов более чем на 150 площадках. В ряде кинотеатров и концертных залов пройдут показы советских лент из коллекции Госфильмофонда.