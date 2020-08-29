Американская ракета-носитель Delta IV должна сегодня вывести на орбиту разведывательный спутник США

Как передает агентство «Интерфакс», речь может идти об аппарате, который предназначен для радиоэлектронной разведки. Его вес составляет более 5 тонн, он оснащен параболической антенной диаметром более 100 метров, которая раскрывается на орбите. Основная задача нового спутника, по словам специалистов, заключается в перехвате телеметрической информации и прослушивание каналов связи геостационарных спутников. Трехступенчатая ракета-носитель была выпущена на совместном предприятии корпораций Boeing и Lockheed Martin,