Руководство Башкирии оценивает в 35 млрд. рублей ущерб от приватизации БСК

Это предварительная цифра, сказал глава республики Радий Хабиров агентству «Интерфакс». Сейчас, по его словам, юридическая группа изучает документы, которые относятся к приватизации. На этой неделе Генпрокуратура по поручению президента Владимира Путина начала проверку сделок с долями компании, в результате которых государство потеряло над нею контроль. «Башкирская содовая компания» оказалась в центре конфликта с местными жителями и экологами, когда начала подготовку к разработке горы Куштау.