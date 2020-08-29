Сотрудники ФСБ задержали в Москве гендиректора компании «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого зама

По версии следствия, которую приводит газета «КоммерсантЪ», они получили взятку в особо крупном размере в виде автомобиля и услуг. Взамен Брижань с заместителем решили проблему с подключением крупного объекта к элетросетям. Хамовнический суд Москвы, по сведениям издания, отправил задержанных под арест по ходатайству следствия. Брижань возглавляет «Мособлэнерго» больше 7 лет. Сама компания принадлежит Московской области.