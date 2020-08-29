Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял отставку премьер-министра республики Эрика Пухаева

Об этом агентству ТАСС сказали в республиканской администрации. Глава кабинета министров принял решение уйти после стихийного митинга, который прошел накануне в Цхинвали. Несколько сотен человек собрались в центре столицы республики после сообщений о смерти местного жителя, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики. Жители требовали отставки правительства