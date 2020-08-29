В Минске сегодня ожидается марш сторонниц оппозиции

Его участницы намерены требовать расследования избиений и издевательств над демонстрантами. Также они выступят за освобождение арестованных по политическим мотивам. И будут добиваться новых президентских выборов. Марш женщин запланирован на проспекте Независимости. Также выступления сторонников оппозиции ожидаются в других районах белорусской столицы.