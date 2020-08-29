Власти Германии призывают Кремль приложить больше усилий, чтобы расследовать отравление Алексея Навального

Глава немецкого МИДа Хайко Маас заметил, что само расследование не должно стать лишь прикрытием. Берлин ожидает, что будут установлены обстоятельства преступления, а виновные привлечены к ответственности. Политик сейчас находится в берлинской клинике Charite, куда был доставлен неделю назад. В Москве в свою очередь говорили, что у них нет доказательств отравления Навального. Лишь в четверг МВД начало проверку обстоятельств случившегося.