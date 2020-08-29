Участники туристического рынка просят правительство повторить программу возврата части денег за туры по России

Почти во всех регионах она действовала неделю, с 20 по 28 августа. Туркомпании уверены, что возобновление программы поможет поддержать отрасль в низкий сезон, сохранить рабочие места и увеличить налоговые поступления, пишет газета РБК На программу из резервного фонда правительства было выделено 15 млрд руб. Для получения возврата турист должен был купить путевку или оплатить проживание в гостинице на сумму не менее 25 тыс. руб. Оплатить покупку необходимо было картой «Мир». Авторы письма на имя премьера Михаила Мишустина отмечают, что за время действия программы было продано туров на сумму более 1 млрд руб.
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