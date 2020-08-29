Суд в Москве обязал жительницу столицы выплатить компенсацию бывшему мужу, которого она обвинила в насилии

Ирина Живова должна будет перечислить чуть более 10 тысяч рублей, в то время как истец, Евгений Живов требовал 1 миллион. Ранее он работал заместителем главы инвестиционной компании «Альфа-Капитал», но после инцидента с бывшей супругой уволился. Минувшей осенью Ирина Живова пожаловалась на то, что бывший муж ворвался к ней домой и нанес побои ей и дочери. Но решения суда по этому административному делу до сих пор нет.