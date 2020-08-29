Соединенные штаты планируют на треть сократить численность своих войск в Ираке

В итоге контингент будет насчитывать 3,5 тыс. военнослужащих, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на правительственные источники. Сокращения следует ожидать в ближайшие два-три месяца, пишет издание. Ранее представители американской администрации говорили, что у Вашингтона нет жестких временных рамок для этого процесса.