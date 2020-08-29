Европейский Союз решил ввести санкции в отношении двух десятков высокопоставленных чиновников Белоруссии

Брюссель подозревает их в причастности к фальсификации президентских выборов и подавлении протестов. Не исключено, что в какой-то момент в списке окажется и президент республики Александр Лукашенко, объявили накануне министры иностранных дел стран-членов ЕС после совещания в Берлине. В течение недели, как передает АР, стороны должны завершить технические работы по подготовке списка.