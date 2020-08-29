Таким образом Будапешт планирует сдержать распространение коронавируса. Венгерские граждане, которые возвращаются на родину, должны будут в обязательном порядке отправляться на карантин.
Власти Франции не исключают возвращения карантинных мер. Накануне в республике за сутки зафиксировали максимальное число новых случаев с начала ослабления ограничений этим летом — около 7,3 тыс.
В Ирландии, как пишет британская газета The Guardian, власти в третий раз продлили запрет на работу пабов из-за ситуации с коронавирусом.
Власти Венгрии с 1 сентября закроют границы для иностранцев
Таким образом Будапешт планирует сдержать распространение коронавируса. Венгерские граждане, которые возвращаются на родину, должны будут в обязательном порядке отправляться на карантин.