Власти Венгрии с 1 сентября закроют границы для иностранцев

Таким образом Будапешт планирует сдержать распространение коронавируса. Венгерские граждане, которые возвращаются на родину, должны будут в обязательном порядке отправляться на карантин.

Власти Франции не исключают возвращения карантинных мер. Накануне в республике за сутки зафиксировали максимальное число новых случаев с начала ослабления ограничений этим летом — около 7,3 тыс.

В Ирландии, как пишет британская газета The Guardian, власти в третий раз продлили запрет на работу пабов из-за ситуации с коронавирусом.