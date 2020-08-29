На государственный проект «Искусственный интеллект» планируют потратить почти 37 млрд руб

Но не все ведомства поддержали эту идею, пишет газета РБК. В основном из-за того, что расходы на некоторые мероприятия, как и источники средств, не указаны. В том числе

внедрение искусственного интеллекта в медицинские организации для прогноза состояния пациента, для контроля целевого использования земель и прогнозирования урожайности. По этой причине, как добавляет издание, общая сумма расходов здесь может оказаться выше.