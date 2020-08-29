Но не все ведомства поддержали эту идею, пишет газета РБК. В основном из-за того, что расходы на некоторые мероприятия, как и источники средств, не указаны. В том числе
внедрение искусственного интеллекта в медицинские организации для прогноза состояния пациента, для контроля целевого использования земель и прогнозирования урожайности. По этой причине, как добавляет издание, общая сумма расходов здесь может оказаться выше.
На государственный проект «Искусственный интеллект» планируют потратить почти 37 млрд руб
Но не все ведомства поддержали эту идею, пишет газета РБК. В основном из-за того, что расходы на некоторые мероприятия, как и источники средств, не указаны. В том числе