Московский суд арестовал бывшего главу РКК «Энергия» Владимира Солнцева

Он проходит по делу о хищении 1 млрд рублей на поставках для МКС. Вместе с ним в СИЗО отправлены трое фигурантов этого дела. Еще трое объявлены в розыск. Солнцев, как передает агентство «Интерфакс», не признает вину и настаивает, что действовал с соблюдением законодательства и всех необходимых процедур. Он ушел с поста гендиректора ракетно-космической корпорации два года назад после перехода в Роскосмос вице-премьера Дмитрия Рогозина.