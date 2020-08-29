Московский суд арестовал бывшего главу РКК «Энергия» Владимира Солнцева

Он проходит по делу о хищении 1 млрд рублей на поставках для МКС. Вместе с ним в СИЗО отправлены трое фигурантов этого дела. Еще трое объявлены в розыск. Солнцев, как передает агентство «Интерфакс», не признает вину и настаивает, что действовал с соблюдением законодательства и всех необходимых процедур. Он ушел с поста гендиректора ракетно-космической корпорации два года назад после перехода в Роскосмос вице-премьера Дмитрия Рогозина.
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