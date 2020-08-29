Двое граждан России задержаны в Минске, говорят в белорусском правозащитном центре «Весна»

По предварительной информации, россиян остановили силовики у гостиницы в центре города. Пока не известно, участвовали ли они в акции протеста. Она проходила в пятницу вечером на площади Независимости. Всего, по сведениям правозащитников, там задержали минимум шесть человек. Местная пресса пишет, что среди них есть журналисты. Также накануне около десяти вечера в Минске задержали координатора штаба Виктора Бабарико Виталия Кривко. В четверг в Минске после акции протеста задержали больше 200 человек, в том числе журналистов.