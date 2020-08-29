Беспорядки, вызванные сожжением Корана, вспыхнули в городе Мальмё на юге Швеции

Как передает местный телеканал SVT, на улицу в одном из районов города вышли около 300 человек. Участники столкновений кидали в полицию камни, бутылки и фейерверки. Также протестующие подожгли шины и мусор. На некоторых улицах было перекрыто автомобильное движение. Акцию с уничтожением священной для мусульман книги провел местный художник, известный как Дан Парк. Ранее его уже судили по обвинению в разжигании межнациональной розни.