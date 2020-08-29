Украина с сегодняшнего дня на месяц запрещает въезд иностранцам

Такие меры принимаются в рамках борьбы с коронавирусом. Для отдельных категорий иностранных граждан будут действовать исключения. Это коснется имеющих разрешение на проживание, тех, кто въезжает в страну транзитом и ряда других. Ранее Киев ослаблял ограничения на въезд.