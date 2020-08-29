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01:08, 29 августа 2020

В России с сегодняшнего дня можно зарегистрировать автомобиль в МФЦ

Сотрудники центров будут лишь принимать и выдавать документы и государственные регистрационные знаки. Все остальные административные процедуры, в том числе осмотр транспортного средства, проверка, оформление регистрационных документов, присвоение регистрационных номеров, как и ранее остается в введении Госавтоинспекции, рассказали в ведомстве агентству ТАСС. Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, где есть необходимая инфраструктура для обслуживания автомобилистов.



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