Жители Цхинвали вышли накануне на стихийный митинг

В этой связи власти Южной Осетии максимально усилили меры безопасности в столице, передает агентство ТАСС. Поводом для недовольства стала новость о смерти местного жителя, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. Жители потребовали отставки правительства. Вечером премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев объявил о решении уйти, но его отставку пока не принял президент.