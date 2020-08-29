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01:06, 29 августа 2020

Суд в Санкт-Петербурге отказал матери ребенка с редким заболеванием в лекарстве за 2 млн долларов

Светлана Гепалова добивалась, чтобы городской комитет по здравоохранению оплатил препарат «Золгенсма» от спинальной мышечной атрофии.
Судья Ирина Воробьева не озвучивала мотивировочную часть решения, адвокат Гепаловой обращает внимание, что врачи внезапно пересмотрели собственные рекомендации. Они посчитали, что такое лекарство ребенку не показано. Семья Гепаловых стала первой в России, которая попыталась получить «Золгенсму» от государства.



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