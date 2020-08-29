Автомобиль замминистра обороны Юнус-бека Евкурова, как передает агентство ТАСС, попал в аварию в центре Москвы

Он столкнулся с другой машиной на 1-й Дубровской улице. Один из автомобилей после ДТП наехал на женщину с коляской. ТАСС утверждает, что никто не пострадал. В то же время интернет-издание «Медиазона» пишет со ссылкой на очевидцев, что пострадал ребенок, который находился в коляске. Телеканал РЕН ТВ передает, что автомобиль замминистра проехал на красный свет. Сам Евкуров при этом находился на пассажирском сидении. Бывший глава Ингушетии был назначен заместителем министра обороны России в прошлом году.