Следователи задержали гендиректора «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя

В суд уже направлены ходатайства об их аресте, говорят источники агентства «Интерфакс». Оба задержанных проходят по делу о получении взятки в особо крупном размере. Брижань возглавляет «Мособлэнерго» более семи лет. В компании накануне вечером сказали, что они не получали никаких официальных уведомлений о произошедшем.