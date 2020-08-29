В Риге сегодня пройдут внеочередные выборы в парламент

В выборах в Рижскую думу участвуют более семисот кандидатов в депутаты, всего зарегистрировано 15 избирательных списков. Жители Риги изберут 60 депутатов. Партиям для того, чтобы пройти в городской парламент нужно преодолеть пятипроцентный барьер. Явного фаворита согласно последним опросам нет. Около 17-ти процентов избирателей готовы поддержать социал-демократическую партию «Согласие», она активно отстаивает интересы русскоязычной части населения страны. Немного меньше – 15 процентов – намерены проголосовать за список объединений «Для развития/За!» и «Прогрессивные», пишет латвийский портал tvnet. Впрочем, этот политический блок согласно другому опросу может получить больше всего мест на выборах в Рижскую думу, стать основой правящей коалиции, а его лидер Мартиньш Стакис претендовать на кресло мэра Риги. В думу среди прочих также рассчитывает пройти партия «Русский союз Латвии», она, как и «Согласие», отстаивает в республике интересы русскоязычного меньшинства. Ей готовы отдать голоса около восьми процентов избирателей. При этом пятая часть рижан с выбором так и не определилась.

Рижская дума была распущена полгода назад, сейм принял такое решение после того как депутаты трижды не смогли провести заседание городского совета из-за отсутствия кворума. Выборы несколько раз переносили из-за пандемии коронавируса. Предварительные результаты станут известны к утру воскресенья.