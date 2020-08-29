В городах по всей стране сегодня состоится ежегодный фестиваль «Ночь кино»

Он проходит уже пятый раз – в этом году свои коррективы внесла эпидемия коронавируса.

«Ночь кино» станет одним из первых кинособытий после эпидемии, из-за которой во многих регионах кинотеатры вынуждены были приостановить работу. Большинство смогли открыть свои двери для зрителей не так давно, но и сейчас много где продолжают действовать ограничения. Например, в Москве все кинозалы будут работать с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора – ограничения по заполняемости, рассадка через одного, увеличенные промежутки между сеансами, дезинфекция. Поэтому программа в этом году начнется раньше обычного — в 13:00, и в столице она стартует с премьеры в кинотеатре «Космос» фильма «Москва 1941–1945. Хроники будней», картина смонтирована из архивных кадров.

Свои программы представят кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки по всей стране – они готовят лекции и экскурсии, мастер-классы и встречи с актерами, концерты и показы известных фильмов.

Организаторы акции «Ночь кино» — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».