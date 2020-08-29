В Москве по подсчетам оперативного штаба, за сутки скончались еще 12 пациентов с коронавирусом

Обще число летальных случаев приближается к четырем тысячам восьмистам. С начала эпидемии в городе заразились более 260 тысяч человек, большинство из них выздоровели.

На днях власти предупредили об угрозе новой вспышки в стране, которая может произойти осенью. Мэр города Сергей Собянин между тем выразил уверенность, что окончательно победить коронавирус получится в ближайшие полгода.