Власти Башкирии оценили ущерб от приватизации Башкирской содовой компании в 35 миллиардов рублей

Это предварительны подсчеты – сказал глава региона Радий Хабиров.

На днях президент Владимир Путин поручил разобраться с ситуацией вокруг БСК. Уже сегодня Генпрокуратура сообщила о найденном в сделке нарушение закона. Об этом сказал официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Ранее российский лидер обратил внимание на компанию на фоне выступлений экоактивистов, которые протестовали против разработки горы Куштау. Путин выразил сомнения в том, что нынешние собственники БСК заинтересованы в развитии компании и региона и сказал, что владельцы выводят деньги в офшоры