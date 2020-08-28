В Лондоне к 60-летию со дня рождения принцессы Дианы установят статую в ее честь

Скульптура появится в саду Кенсингтонского дворца по инициативе сыновей Дианы принцев Гарри и Уильяма. Таким образом они хотели отметить «позитивный вклад», который внесла их мать. Об этом сообщает телерадиокомпания ВВС.

Принцесса Диана погибла в автомобильной катастрофе 31 августа 1997 года в Париже. Спустя пять лет после трагедии в опросе ВВС она заняла третье место в списке великих британцев, опередив королеву Елизавету II и других британских монархов.