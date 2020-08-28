Суд обязал москвичку выплатить компенсацию бывшему мужу за публичный рассказ о домашнем насилии

Поводом для наказания стала публикация в социальных сетях.

Никулинский районный суд заключил, что жительница столицы Ирина Живова не имела права писать в «Фейсбуке», что бывший муж Евгений ворвался к ней домой и «отмутузил» её. Дело в том, что решение по делу о побоях еще не вынесено, и в этих условиях рассказ о домашнем насилии ущемляет честь и достоинство предполагаемого нападавшего. Теперь она обязана выплатить ему компенсацию в 10 300 рублей.

Адвокат Живовой Виктория Дергунова назвала решение Никулинского суда прецедентным для всех жертв домашнего насилия. В интервью интернет-изданию «Такие дела» она сказала буквально следующее: «По логике судьи… пока вы не получите решение суда о побоях и добьётесь привлечения агрессора к ответственности, вы не имеете права заявлять о том, что вас били».



При этом Евгений Живов просил суд принудить бывшую жену к компенсации в один миллион рублей. Он объяснил это тем, что из-за той публикации в «Фейсбуке» его уволили с должности (тогда он работал заместителем главы инвестиционной компании «Альфа-капитал»). Сам участник процесса вины не признаёт. Он говорил в интервью телеграмм-каналу Baza, что никого не бил, а ссора с бывшей женой началась из-за того, что она четыре месяца прятала от него детей.

Дело о побоях открыли еще осенью прошлого года. Почему расследование занимает столько времени в МВД еще не поясняли.