Власти Минска помешали проведению акции оппозиции в центре города

Есть задержанные.

Традиционное место сбора протестующих — площадь Независимости — ОМОН оцепил задолго до начала митинга. И как только сюда стали стекаться активисты, милиционеры через громкоговорители призвали граждан разойтись. Затем почти всех собравшихся, а это несколько сотен человек, силовики взяли в кольцо, из которого выпускали только женщин и детей.

В результате нескольких мужчин задержали. Кроме того, в отделение отвезли нескольких журналистов — где именно они сейчас находятся, неизвестно. Отмечу, что за последние несколько дней это одна из самых немногочисленных акций, которые каждый день проходят в центре Минска. Зато на окраинах сегодня как никогда были активны участники так называемых цепей солидарности, активисты с оппозиционными флагами выступили против насилия со стороны властей буквально во всех районах Минска. На этих акциях людей не задерживали, однако ОМОН выхватывает людей на улицах по одиночке. В первую очередь тез, кто идёт или едет на машине или мотоцикле с бело--красно-белым флагом.

1 сентября белорусская оппозиция анонсировала всеобщую забастовку. Её организаторы призывают граждан не выходить в этот день на работу и учёбу.